Şubat ayında deprem ile ilgili 2 milyondan fazla haber yapıldı

Şubat ayında en çok konuşulan konu başlıkları belli oldu. Deprem ile alakalı Şubat ayı içerisinde 2 milyonun üzerinde haber medyaya yansıdı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Şubat ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-28 Şubat tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya milyonlarca haber yansıdı. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve sonrasında yaşananlar aya damgasını vurdu. Deprem ile alakalı Şubat ayı içerisinde 2 milyonun üzerinde haber medyaya yansırken, Şubat ayında en çok konuşulan içerikler şu şekilde oldu:

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından dördüncü seviye alarm ilan edilirken, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan felaketlerde şu ana kadar 45 bin 89 kişi yaşamını yitirdi. Deprem bölgelerinden 528 bin 146 kişi ise tahliye edildi.

20 Şubat’ta merkez üssü Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören binalar yıkılırken bu depremde 6 kişi yaşamını yitirirken 294 kişi yaralandı.

11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinde, üniversiteler uzaktan eğitime geçti. KYK yurtlarına depremzede vatandaşlar yerleştirildi.

Yaşanan depremlerin ardından 78 müteahhit, 64 yapı sorumlusu ve 11 yapı sahibi tutuklandı.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için “Türkiye Tek Yürek” ortak yayını düzenlendi. Ortak yayında, 115 milyar 146 milyon TL bağış toplandı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, deprem açısından riskli bulunan 93 okul tahliye edildi.

CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski kaptanlarından Ziya Şengül yaşamını yitirdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan’a kaçarken hudut birlikleri tarafından yakalandı.