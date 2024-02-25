Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da yaz aylarını aratmayan bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen pek çok kişi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

“İnanılmaz bir iklim değişikliği yaşıyor dünya”

İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Murat Akdağ, “İnanılmaz bir mevsim değişkenliği gösteriyor. Bu sene kış mevsimini yaşamadık. Kar bile görmedik bu sene. İnanılmaz bir iklim değişikliği yaşıyor dünya. İstanbul’da yaklaşık 20 senedir buralardayım, ilk defa böyle bir havaya denk geliyorum. İnsanlar artık montlarını çıkardı, tişörtleriyle, gömlekleriyle geziyorlar. Daha mart ayına girmedik bile şubat ayındayız. Şu an yazdan kalma bir hava var. Böyle devam edecek diyor meteoroloji uzmanları. Umarım kuraklıkla sonuçlanmaz bu havalar, tek temennimiz o. Geçen sene suyun sıkıntısını yaşadık, bu sene daha çok yaşayacağız gibi duruyor” dedi.