Şube Başkanı Uzun: 'Hilal-i Ahmer'den Türk Kızılay'a 155 yıllık iyilik elçiliği'

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, dünyanın sayılı bölgesinin en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 155 yılı geride bırakan Türk Kızılay’ın, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam etiğini söyledi.

Uzun, 1868’de bir grup idealist doktorun Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurduğunu söyledi. Cemiyeti 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldığını anlatan Uzun sözlerine şöyle devam etti:

"1923 yılında Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise Türkiye Kızılay Cemiyeti oldu. Kuruluşa Kızılay adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi.Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir."

"Yüz binlerin yardımına koştu"

Uzun açıklamasının devamında, "Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu. I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu" dedi.

"Kan hizmetlerinde öncü"

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, 1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başladıklarını anlatarak, "2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği günden bu güne kan bağış oranını artıran Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 3 bin 500 personel ile 300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün bin 500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor.İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle ’Türkök Projesi’ yürütülüyor. Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Türk Kızılay’ın, bugün 9 Bölge Afet Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yönetim Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüz binlere acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasitesi bulunuyor.Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor" dedi.

"Yardımlar dünyaya uzanıyor"

Uzun açıklamasının sonunda, "Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslara kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı.Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Endonezya’da, Yemen’de, Gazze’de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu vesileyle hiçbir ayrım gözetmeden hem Ülkemizde hem de Dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım elini uzatan Türk Kızılay’ın 155’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.