SUBÜ, 22 akademik personel alacak

SUBÜ, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 22 akademik personel alımı için ilana çıktı.

SUBÜ, 22 akademik personel alacak
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SUBÜ, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 22 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Pamukova Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla, 7 profesör, 7 doçent ve 8 doktor öğretim üyesi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek.

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