SUBÜ 45. İstanbul Maratonundaydı
SUBÜ Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonunda gönüllü olarak yer aldı.
SUBÜ Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonunda gönüllü olarak yer aldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan 45’inci İstanbul Maratonu’na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle ‘Yüzyılın Koşusu’ teması ile koşulan maraton; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’nda başlayarak Beşiktaş, Karaköy, Sirkeci, Bakırköy, Gülhane Parkı güzergahında gerçekleştirildi ve Sultanahmet’te bulunan At Meydanı’nda son buldu. Topluluk akademik başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlayda Gülseren Demir’in lideri olduğu öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan 40 kişilik SUBÜ ekibi, maratonda gönüllü olarak yer aldı.