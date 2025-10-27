SUBÜ Ankara'daki etkinliklerde temsil edildi

SUBÜ, Ankara’da düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi Tanıtım Toplantısı ile Uluslararası Üniversite Sporları Günü Ödül ve Tanıtım Organizasyonu’nda temsil edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Milli Yetkinlik Hamlesi (MYH) Paydaş İş Birliği Tanıtım Toplantısı’ ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Üniversite Sporları Günü Ödül ve Tanıtım Gecesi’nde yer aldı. Programlarda SUBÜ’yü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ile Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen MYH Paydaş İş Birliği Tanıtım Toplantısı’nda, MYH Projesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıda üniversitelerle kurulabilecek iş birlikleri ve yürütülebilecek projeler değerlendirildi. Programda ‘Yetenekten Yetkinliğe Geçiş’, ‘101-102-302-402 Dersleri’, ‘Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları’, ‘MYH Kampı - Kış Okulu’, ‘MYH Kapsül - Yaz Okulu’, ‘Savunma Sanayii Kampüs’, ‘EN-X Programı’, ‘Savunma Gelişim Platformu Dijital Eğitim’, ‘Savunma Kariyer Platformu’, ‘Akademi Bülten’ ve ‘MYH Podcast’ başlıkları ele alındı.

Aynı gün, TÜSF tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İtri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Günü Ödül ve Tanıtım Gecesi etkinliğinde, üniversite sporlarında ulaşılan başarılar ve spora verilen emeğin önemi vurgulanarak başarılı sporcular ödüllendirildi. SUBÜ tarafından yapılan açıklamada, MYH gibi projelerin öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğu, TÜSF tarafından düzenlenen organizasyonların ise gençlerin disiplin, dayanışma ve rekabet kültürü kazanmasına katkı sağladığı belirtilerek SUBÜ’nün her iki alanda da öğrencilerini desteklemeye devam edeceği ifade edildi.