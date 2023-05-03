SUBÜ, birçok ödül kazanarak Teknofest 2023'e damga vurdu

SUBÜ, 15 kategoride 38 takımla katıldığı Teknofest 2023’ü bir birincilik, üç ikincilik ve üç üçüncülük ile tamamlarken, bunların yanı sıra birçok ödülün de sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 15 kategoride 38 takımla katıldığı Teknofest 2023’ü bir birincilik, üç ikincilik ve üç üçüncülük ile tamamladı. Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda festivale hazırlanan öğrenciler, yıl boyunca geliştirdikleri teknoloji ve yazılımlarla birçok şehirdeki yarışmalarda mücadele ettiler. SUBÜ takımları özellikle Ulaşımda Yapay Zeka Kategorisi’ne damga vurdu. Bu kategoride ilk 10’a giren 9 takım SUBÜ’den olurken, ilk 8 sıranın tamamını SUBÜ takımları oluşturdu. Gaia-Tech takımı birinci, Codent takımı ikinci, Foresighttech takımı üçüncü oldu. SUBÜ öğrencileri Ulaşımda Yapay Zeka Kategorisi’nin yanı sıra Akıllı Ulaşım Yarışması’nda da birden fazla derece elde etti. Üniversitenin SIGNA takımı performans ikinciliği ve en iyi sunum ödülünü kazanmayı başardı. Teknofest 2023 çerçevesinde düzenlenen Design Hackathon Yarışması’nı Feza Havacılık takımı ikinci sırada tamamladı. ABRA takımı Savaşan İHA Kategorisi’nde en iyi takım ruhu ödülünü kazandı. Çip Tasarım Yarışması’nda ise SUBÜ VLSI takımı üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda daha önceki yıllarda başarılı dereceler elde eden SUBÜ TETRA takımı, Teknofest 2023’te Hidromobil Kategorisinde üçüncü sırada yer alıp 80 bin liralık ödülün sahibi olurken, Elektromobil Kategorisinde ise dördüncü oldu. Böylelikle SUBÜ’nün iki aracı kendi kategorilerinde ilk 5 sıra içerisinde yer almayı başardı. Bir diğer araç ise Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nda yarıştı.

“Hedefimiz her yıl çıtayı daha da ileri seviyelere taşımaktı”

Yarışmaların büyük bölümünü yerinde takip eden ve takımlarla birlikte olan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Teknofest’te hedefimiz her yıl çıtayı daha da ileri seviyelere taşımaktı. Hamdolsun bu doğrultuda devam ediyoruz. Bu yıl da başarılarla dolu ve daha önce ödül alamadığımız ve dereceye giremediğimiz kategorilerde de başarı elde ettiğimiz bir festivali geride bıraktık. Öğrencilerimiz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz bünyesinde yarışmalara hazırlandılar ve yine büyük özveri gösterdiler. Bunun neticesinde önemli tecrübeler elde ettiler” dedi.

“Şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımına katkı sağlıyor”

Yarışmada kazanılan tüm başarıların ötesinde en büyük kazanımın öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda bir bilince ve yetkinliğe kavuşmaları olduğunu kaydeden Sarıbıyık, “Bunun çıktılarını mezun öğrencilerimizde görmeye başladık. Teknofest’in hedefleri üniversitemizin bilgiyi beceriyle bütünleştirme misyonu ile tam örtüşüyor. Ayrıca şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Var olduğu sürece üzerinde önemle durmaya ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz eliyle öğrencilerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz. Festivalde yer alarak üniversitemizi temsil eden tüm öğrenci ve danışman hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.