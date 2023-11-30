SUBÜ, Bursa'daki emlak sektörü çalıştayında yer aldı
SUBÜ Geyve MYO öğretim elemanları, Bursa'da düzenlenen 'Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü' başlıklı çalıştaya katılarak üniversitelerini temsil etti.
SUBÜ Geyve MYO öğretim elemanları, Bursa’da düzenlenen ‘Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü’ başlıklı çalıştaya katılarak üniversitelerini temsil etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Ömer Faruk Çomaklı ve Öğr. Gör. Pınar Erkuş Buyruk, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Programı ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası iş birliğinde Bursa’da düzenlenen ‘Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü’ başlıklı çalıştaya katıldı. 13 üniversiteden 25 öğretim elemanının katıldığı ve üniversitelerde Emlak Yönetimi Programı’na ilişkin detayların paylaşıldığı çalıştayda; eğitim programları, teorik ve uygulamalı eğitim modeli, eğitim sürecinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar, üniversite-sektör iş birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalar ile sosyal sorumluluk faaliyetleri ele alındı. Çalıştay sonunda katılımcı öğretim elemanlarına plaket takdim edildi.