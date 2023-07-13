SUBÜ çok disiplinli çalışmaları artırmayı hedefliyor

SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından akademisyenlerin çok disiplinli araştırmalar yapabilmeleri amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, üniversite bünyesinde bilimsel çalışmalarını farklı disiplinlerde sürdüren akademisyenlerin bir araya gelerek araştırma grupları oluşturmasını ve böylelikle çok disiplinli çalışmaların artırılmasını amaçlayan bir çalışma başlattı. Çalışmanın ilk adımı olarak üniversitenin lokalinde düzenlenen istişare toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay da katıldı.

Günümüz dünyasında araştırılması ve çözüm üretilmesi beklenen birçok konunun birbirinden farklı disiplinlere temas ettiğini vurgulayan Türkay, disiplinlerarası çalışmaların sayısını artırmanın ve akademisyenlerin birlikte çalışmasının gerekliliğine değindi. KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökdemir Ekici ise SUBÜ’nün farklı disiplinlerde çalışan ve başarılı çıktılar ortaya koyan nitelikli bir kadrosu bulunduğunun altını çizerek hedeflerinin vurgulanan nitelikli kadro arasındaki etkileşimi artıran ve ortak yayınlar yapılmasını kolaylaştıran bir süreç inşa etmek olduğunu ifade etti. Katılımcıların görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, ortak bir iletişim platformunun oluşturulması ve tematik başlıklarda araştırma gruplarının belirlenmesi için düzenli olarak toplanılması kararlaştırıldı.