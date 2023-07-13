SUBÜ'de 15 Temmuz Özel konferansı düzenlenecek

SUBÜ tarafından SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş’in konuşmacı olarak katılacağı ’Yedinci Yılında 15 Temmuz Özel’ başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ‘Yedinci Yılında 15 Temmuz Özel’ başlıklı bir konferans düzenlenecek. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş’in konuşmacı olarak katılacağı konferans 14 Temmuz Cuma günü saat 15.30’da T2 Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yapacağı konferansta Doç. Dr. Nebi Miş, 15 Temmuz darbe girişimini birçok yönüyle ele alarak sonrasındaki süreci değerlendirecek ve konu özelinde Türkiye’nin geleceğine yönelik bir perspektif sunacak.