SUBÜ'de 7 yeni programa öğrenci alınacak

SUBÜ’nün 4 meslek yüksekokulunda 2025-2026 Akademik Yılı ile birlikte 7 yeni programa öğrenci alınacak. Kaynarca S.S. MYO, kurulan iki organize sanayi bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda belirli programların yer aldığı tematik okul haline getirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla açılan yeni programlar, 2025-2026 Akademik Yılı ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) tercih kılavuzunda yer alarak ilk öğrencilerini alacak. Bu çerçevede SUBÜ’nün Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda açılan Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı ile Oyun Geliştirme ve Programlama Programı, Denizcilik MYO’da açılan Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı, Hendek MYO’da açılan Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği Programı ile Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı ve Kaynarca S.S. MYO’da açılan İç Mekân Tasarımı Programı ile Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrenci alacak.

SUBÜ’nün 12 meslek yüksekokuluna sahip olduğunu ve okulları tematikleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Biz bunu yaparken iş dünyasının ihtiyaçlarını ve dünyada değişen dinamikleri dikkate alıyoruz. Proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Özellikle Kaynarca ilçemizde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması nedeniyle Kaynarca S.S. MYO’muzu tematikleştirmeye yönelik attığımız adımları hızlandırdık. İş dünyamızın da talepleri doğrultusunda buradaki okulumuzda İç Mekân Tasarımı Programı ile Mobilya ve Dekorasyon Programı’nı açmış olduk. Bu programların nitelikli istihdama katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Atacağımız diğer adımlarla Kaynarca S.S. MYO’muzu tam olarak bölgedeki ihtiyaçlara hizmet eden tematik bir okul haline getireceğiz" diye konuştu.

Hendek MYO’nun yeni akademik yıl ile birlikte 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 15 bin metrekarelik yeni binasına kavuşacağını belirten Sarıbıyık, "Geçtiğimiz yıl Hendek MYO’muzda YÖK’ün dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeni programlar açmış ve bazı düzenlemelerde bulunmuştuk. Önümüzdeki akademik yıl da Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği Programı ile Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programımıza yeni öğrencilerimizi alacağız. Amacımız Hendek MYO’nun öncelikli olarak 2’inci OSB’de bulunan firmaların iş gücü ihtiyacını karşılaması yönünde. Program planlamalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Örnek bir iş birliği hayata geçirdik ve bunun meyvelerini yakında toplayacağımızı düşünüyoruz. İş dünyası ile güçlü iş birliğimizi her alanda daha da ileriye taşımak için attığımız adımlar, inşallah ülkemize ve şehrimize fayda olarak dönecek birçok yeniliğin de önünü açacak" şeklinde konuştu.

Bilişim Teknolojileri MYO’nun YÖK’ün dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeniden şekillendiğini ve ilginin yoğunlaşmaya başladığını vurgulayan Sarıbıyık, "Öğrencilerin gösterdiği ilginin artması motivasyonu ve aktivitelerin çeşitliliğini de tetikliyor. Şu anda dünya hızla teknolojik anlamda çok farklı şeyleri konuşmaya başladı. Bizim de bu anlamda gençlerimizi yetiştirmemiz, insan gücümüzü hazırlamamız gerekiyor. Teknik anlamda da bunun altyapısını oluşturmak durumundayız. Önümüzdeki akademik yılda öğrenci alacak Bilişim Güvenliği Teknoloji Programı ile Oyun Geliştirme ve Programlama Programı da hedef doğrultusunda atılan adımlardan. Bu anlamda da tematik bir okula sahip olmanın, bilişim alanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insanlar yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Bilişim Teknolojileri MYO’muz ek binasına da kavuşacak ve Karasu’da güzel bir kampüs ortamı oluşacak" ifadelerini kullandı.

Denizcilik MYO’nun sahip olduğu teknik imkanlar, eğitim yeterliliği ve akademik kadrosu ile Türk denizciliğine hizmet etmeye başladığının altını çizen Sarıbıyık, "İlk mezunlarımız hızlı bir şekilde iş bularak çalışmaya başladı. Deniz ticaret odaları ve iş dünyasıyla ilişkilerimizi de her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Denizcilik sektörünün nitelikli istihdama ihtiyacı var ve biz de bu doğrultuda gelen talepleri değerlendirerek hareket ediyoruz. Önümüzdeki akademik yıl öğrenci alacak Gemi Makineleri İşletmeciliği Programımızın sektörün ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah üniversitemiz tüm bu tematik alanlarda adından söz ettiren örnek bir üniversite olacak" dedi.