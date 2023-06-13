SUBÜ'de bütünleşik lisansüstü programlar açılıyor

SUBÜ’de 2023-2024 Akademik Yılı için lisansüstü eğitim başvuruları 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Bu akademik yıl ile birlikte bir ilk olarak lisans öğrencilerine bütünleşik yüksek lisans, lisans mezunlarına ise bütünleşik doktora programlarına başvurma imkanı getirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 2023-2024 Akademik Yılı için yüksek lisans ve doktora başvuruları 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 21 Temmuz Cuma günü sona erecek. Giriş için bilim sınavları 24-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 26 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Senato Esasları’nda yapılan değişiklikle öğrencilere bütünleşik yüksek lisans ve doktora yapma imkanı da sağlanacak. Bu çerçevede lisans eğitiminin 3’üncü sınıfını 4 üzerinden en az 3.0 Genel Not Ortalaması ile tamamlayan lisans öğrencileri yüksek lisansa başvuru yapabilecek. Öğrenciler bu sayede toplam 5 yılda yüksek lisans mezunu olacak. Lisans düzeyinden 4 üzerinden en az 3.0 Genel Not Ortalaması ile mezun olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili puan türünde en az 80 alan öğrenciler doktora programlarına başvurabilecek. SUBÜ’nün bu kararı ile alanında yetkin ve başarılı öğrencilerin akademik çalışmalarda önlerinin açılması planlanıyor.