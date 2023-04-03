SUBÜ'de depremzede çocuklar robotik kodlamayı öğrendi

SUBÜ ROTASAM tarafından depremzede çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama Araştırma Merkezi (ROTASAM) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Sakarya’ya gelen depremzede çocuklar için ‘Hayallerimizi Kodluyoruz Micro:bit Eğitimi’ başlığıyla robotik kodlama eğitimi düzenlendi. Robotik teknolojiler ve kodlama hakkında bilgilerin paylaşıldığı uygulamalı eğitimde, robotların nasıl çalıştığı, robotik sistemlerin nasıl tasarlandığı ve programlandığı anlatılarak, öğrencilerin Micro:bit eğitim setleri ile etkileşim kurması sağlandı. ROTASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, Öğr. Gör. Meltem Eyüboğlu ve Hasan Özcan’ın eğitmen olarak yer aldığı eğitim, 3 güne yayılmış şekilde toplam 12 saat sürdü. Ailelerin de ilgi gösterdiği eğitim sonunda, çocuklara katılım sertifikaları takdim edildi.