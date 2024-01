SUBÜ'de gönüllülük çalışmaları ödüllendirildi

TAKİP ET

SUBÜ Hendek MYO’da ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi çerçevesinde dönem boyunca yapılan toplumsal sorumluluk faaliyetlerinin ödüllendirildiği tören düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda dönem boyunca ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi kapsamında yapılan faaliyetlerin ödüllendirildiği bir tören düzenlendi. Hendek MYO öğrencileri 14 hafta süresince ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersinin koordinatörü Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak eşliğinde toplumun farklı kesimlerine yönelik çalışmaların yanı sıra çeşitli toplumsal meselelere ilişkin farkındalık oluşturmak gayesiyle birçok faaliyet gerçekleştirmişti. Törende, gösterdikleri gayretler sebebiyle ders koordinatörü Bıçak ve öğrencilere Müdür Doç. Dr. Ali Erduman tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Törende konuşma yapan Bıçak, derse yönelik ilgilerinden dolayı öğrencilerine ve ödül törenini tertiplemesi sebebiyle Erduman’a teşekkür etti. ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersinin ilk olarak 2023-2024 Güz Yarıyılı ile başladığını hatırlatan Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, “MYO’muzun her programından öğrencilerimizin katıldığı bu ders ile üniversitemizin topluma hizmet süreçlerine ve tanınırlığına katkı yaptık. Sezgin hocamızın gayretleri ile sınıflarımızdan taşarak her Cuma farklı lokasyonlara dağıldık. Hem toplumun farklı kesimlerine dokunacak çalışmalar yaptık hem de bazı sorunlara dikkat çektik. Emek veren tüm öğrencilerimizi ve Sezgin hocamızı yürekten kutluyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde söz konusu ders çerçevesinde daha birçok faaliyet gerçekleştirecek ve ilçemizin her yerinde bir yerlere dokunacağız” dedi.