SUBÜ'de güvenlik ve farkındalık etkinliği
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, SUBÜ Ferizli MYO öğrencilerini aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere KADES uygulaması, 6284 Sayılı Kanun, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi. Program çerçevesinde öğrencilerin aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve toplumsal farkındalık konularında bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.