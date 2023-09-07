SUBÜ'de hedef YÖKAK kurumsal akreditasyonu

SUBÜ’de 18 Eylül’de gerçekleştirilecek YÖKAK İzleme Programı öncesi Kalite Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, hedeflerinin izleme sonrasını izleyen süreçlerde kurumsal akreditasyon olduğunu ifade etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) İzleme Programı öncesinde Kalite Komisyonu Toplantısı gerçekleştirdi. Üniversite lokalindeki toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ile komisyon üyeleri katıldı. SUBÜ’nün son iki yılda ilerleme kaydettiği noktalar ve iyileştirmeye açık alanlar üzerinde neler yapıldığının görüşüldüğü toplantıda 18 Eylül’de yapılacak YÖKAK İzleme Programı için değerlendirmelerde bulunuldu.

Sürekli iyileştirmeyi ana ilke edinme doğrultusunda kalite güvencesi çalışmalarının kuruma katkısı ve öneminden bahseden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “YÖKAK İzleme Programı’nda üniversitemizin iç kalite güvencesi ve gelinen nokta görevlendirilen takım üyeleri tarafından değerlendirilecek. Üniversitemizde kalite kültürünün oluşması, yerleşmesi ve sürekli daha iyi hale gelmesi için önemli kararlar aldık ve birçok iş başardık. Hızlı bir şekilde yol alıyor olmaktan mutluyuz. İzleme süreci sonrasında daha atacağımız daha sağlam adımlarla üniversitemizi ‘kurumsal akreditasyon’ hedefine taşıma arzusundayız. Başarılı bir izleme süreci geçmesini ümit ediyorum” diye konuştu.