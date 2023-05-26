SUBÜ'de Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri verildi

SUBÜ’nün kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimleri verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ çalışmalarının ilk etabı olan eğitim serilerini tamamladı. Genel Sekreterliğe bağlı idari süreçlerin operasyonu çerçevesindeki eğitimler 5 gün boyunca 4 alanda gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanları Fuat Özkök ve Bülent Kamış tarafından verilen eğitimlerde; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi verildi. Eğitimlere daire başkanları, birim sekreterleri ve birim kalite temsilcilerinin yer aldığı toplam 67 kişi katıldı. Katılımcılar ‘iç tetkikçi’ unvanına sahip oldu.