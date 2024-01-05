SUBÜ'de Sakarya'nın spor tarihi anlatıldı

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Tarihçi-Yazar Dr. Resül Narin’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Sakarya’nın Spor Tarihi’ başlıklı konferansta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki tarihi anlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri münasebetiyle ‘Sakarya’nın Spor Tarihi’ başlıklı konferans düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Tarihçi-Yazar Dr. Resül Narin konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere Sakarya’nın başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki tarihi hakkında bilgiler veren Narin, konferans sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Narin, “Osmanlı Devleti döneminde Sakarya’da spor faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında at yarışları, avcılık, güreş gibi geleneksel sporlar bulunuyordu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sporda çeşitlilik görülmeye başlandı. O dönemde Mustafa Kemal Atatürk de vatandaşları spora teşvik ediyordu. Sakarya’da öne çıkan spor ise futbol oldu” dedi.

“1954 öncesi Kocaeli temsil ediliyordu”

Adapazarı’nın 1954’e kadar Kocaeli’ye bağlı bir ilçe olduğunu hatırlatan Narin, “Futbolda bir Adapazarı Ligi, bir de Kocaeli Ligi vardı. Bu iki ligin birincisi karşılaşıyor ve Kocaeli şampiyonu ortaya çıkıyordu. Şampiyon ise Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil ediyordu. Sakarya ilinin kurulması ile durum farklı bir hal aldı. Sakarya’da da yeni bir lig ve bununla birlikte takımlar kuruldu. 1955’ten itibaren profesyonelleşme başladı ve Sakarya’da profesyonel bir futbol kulübünün kurulması gündeme geldi. Sonunda 1965 yılında Sakaryaspor Kulübü kuruldu. Futbolun yanı sıra Sakarya’da at yarışı, güreş, atletizm, avcılık, bilardo, bisiklet, halter, karate, kickboks, motosiklet, okçuluk, tekvando sporlarında da dünya çapında sporcular yetişti” diye konuştu.