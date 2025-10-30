SUBÜ'de TÜBİTAK proje yazım eğitimi verildi

SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO’da TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına yönelik olarak ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazımı Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda, üniversite öğrencilerinin araştırma ve proje üretme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazımı Eğitimi’ düzenlendi. MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı tarafından verilen eğitimde, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarının kapsamı ile proje hazırlama süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara proje başvurusundan değerlendirme sürecine, bütçe oluşturulmasından sonuç raporuna kadar izlenmesi gereken adımlar örneklerle aktarıldı. 2209-A programının araştırma odaklı lisans ve ön lisans öğrencilerine; 2209-B programının ise sanayi iş birliğine dayalı, uygulama potansiyeli bulunan projelere destek sağladığı ifade edildi.

TÜBİTAK tarafından öğrencilere sunulan imkanlara da değinen Atalı, 2209 projelerinin öğrencilerin lisans eğitimine geçiş süreçlerinde ve TÜBİTAK burs programlarından yararlanmalarında sağlayacağı avantajlar konusunda bilgilendirmede bulundu. Katılımcılara etkili proje yazımında dikkat edilmesi gereken unsurları anlatan Atalı, projelerin özet, yöntem, bulgular ve araştırma bölümlerinin hazırlanmasında izlenebilecek yaklaşımlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca örnek bir literatür taraması üzerinden uygulamalı biçimde proje yazım sürecini değerlendirdi. Eğitim boyunca, daha önce başarıyla tamamlanmış projelerden örnekler sunularak bütçe planlaması, danışman katkısı ve raporlama süreçleri ele alındı. Eğitimin, öğrencilerin araştırma yapma kültürünü güçlendirmesine, proje üretme süreçlerine hâkim olmalarına ve TÜBİTAK destek programlarına daha etkin şekilde katılım sağlamalarına katkı sunması bekleniyor.