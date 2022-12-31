SUBÜ'de tütün ve teknoloji bağımlılığı eğitimi

SUBÜ’nün 6 fakülte ve 12 meslek yüksekokulunda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ve Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu iş birliği ile ‘Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Semineri’ düzenlendi. Seminer çerçevesinde Yeşilay Sakarya Şubesi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimcisi Erdinç Enes Odabaşı tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi düzenlendi. SUBÜ’nün 6 fakülte ve 12 meslek yüksekokulunda düzenlenen eğitimde Odabaşı, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili olarak öğrencilere ‘bağımlılık nedir?’, ‘bağımlılığın belirtileri nelerdir?’, ‘kendimi nasıl korurum?’, ‘doğru bilinen yanlışlar nelerdir?’, ‘bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir?’ soruları etrafında bilgiler aktardı.