SUBÜ'de Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı açıldı

SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde ‘Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı’ açıldı. Laboratuvar, başta yapay zeka çalışmaları olmak üzere yüksek performans gerektiren uygulamaların yapılmasına imkan sağlayacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde ‘Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı’ açıldı. 40+1 adet bilgisayarın yer aldığı laboratuvar, güçlü ekran kartı ve donanım özellikleri sayesinde özellikle yapay zeka çalışmaları için rahat kullanım imkânı sunacak. Laboratuvar bunun yanı sıra; yazılım geliştirme, siber güvenlik, blok zincir çalışmaları, ağ analiz yazılımları gibi yüksek performans gerektiren uygulamaların yapılmasına imkan sağlayacak. Kısa süre önce Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı ve Mekatronik Laboratuvarı’nın açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "+1 Eğitim Modelimiz kapsamında öğrencilerimizin beceri kazanması bizler için çok önemli. Bunun yanı sıra akademisyenlerimizin sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Teknik donanımı yüksek laboratuvarlara yaptığımız yatırımlar aslında modelimizi ve hedeflerimizi destekliyor. Çok şükür bunun faydasını da görüyoruz. Gerek ilgili uygulama ve araştırma merkezlerimiz gerekse Teknoloji Fakültemizde çalışmalar akşam saatlerinde dahi sürdürülüyor. İnşallah yüksek donanımlı bilgisayardan oluşan yeni laboratuvarımız da üniversitemizin misyonunu yerine getirme ve daha da mükemmelleştirmeye yönelik kapasitesine katkı sağlayacak. Hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin üst düzey çalışmalar yapmasına imkân verecek Yazılım Geliştirme ve Sistem Laboratuvarı’nın fakültemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.