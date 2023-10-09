SUBÜ'de yeni akademik yıl ilk ders etkinlikleriyle başladı

SUBÜ’de 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı; lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyinde verilen ilk derslerle başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı, ilk ders etkinlikleri ile başladı. Kamu ve özel sektör kuruluşlarından alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikler lisansüstü, lisans ve ön lisans olmak üzere tüm eğitim düzeylerindeki birimlerde gerçekleştirildi. İlk ders etkinlikleri ile öğrencilerin dönemin ilk gününde bir araya gelmesi, saha tecrübesine sahip isimlerden kariyer ipuçları alması ve eğitim hayatına oryantasyonlarının hızlı bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Yapılan ilk ders etkinlikleri çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde ilk ders, Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Cern Araştırmacısı Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız’ın katılımıyla ‘Bilim Işığında Lisansüstü Öğrenim ve Araştırmalar’ başlığında gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun ortak ilk ders etkinliğine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki ilk ders etkinliğinde Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Spor Arşivcisi Erol Girişken, Akademi Sakarya Dernek Üyesi ve Sapanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Atilla Yıldırımalp ve TV Programcısı Raif Ugan yer aldı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca Sakarya’nın Futbol Emektarları Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Teknoloji Fakültesi’nde ilk dersi ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mühendis Olmak: Mühendislikte Yapay Zekâ Uygulamaları’ başlığında Yapay Zekâ Yetkili Uzmanı Ahmet Yesevi Türker gerçekleştirdi. Bir otelin genel müdürü Erhan Çetin, Turizm Fakültesi’nin ilk ders etkinliğine katıldı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde ‘Metaverse’de Ticaret’ konulu ilk ders, şirket kurucu ortağı Dr. Metin Çengel tarafından verildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu, ‘Peyzaj Mimarları Odası Geleceğin Peyzaj Mimarları ile Buluşuyor’ başlıklı ilk derste Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği hazırlık sınıfları ilk ders oryantasyon eğitiminde ise Müdür Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yeni Palabıyık ile Öğretim Görevlisi Ayşe Nur Kılınç ve Hazırlık Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zeynep Yıldız Çelebi; hazırlık programı ve derslerin işleyişleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Meslek yüksekokulları

Denizcilik Meslek Yüksekokulu’ndaki ilk ders etkinliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik tarafından Kocaali ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda bir fabrikanın yönetim kurulu başkanı Semih Güngör ve Nedim Maden ilk ders etkinliğine konuk oldu. Hayatın içinden sektöre deneyimlerin paylaşıldığı programda ise Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu yer aldı. Geyve Meslek Yüksekokulu’nda Geyve Kaymakamı Murat Güven ve Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay öğrencilerle buluştu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, dönemin ilk dersinde Hendek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Hendek’te ayrıca her bir programda da ilk ders etkinlikleri gerçekleştirildi. Hamit Bektaş, Karasu Meslek Yüksekokulu’nun ilk dersinde ‘Karasu’dan Dünyaya Açılan Başarının Sırrı ‘girişimcilik’ konusunu ele aldı. Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu’nda ‘İş Hayatı ve Kariyer Planlaması’ başlıklı ilk ders Kaynarca Mobilya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan tarafından verildi. Sakarya Meslek Yüksekokulu’ndaki ilk derste Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı Seyit Sakallıoğlu, ‘Çalışma Hayatında İletişim Yönetimi’ konusuyla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda 2 program ve 1 bölümde ayrı ayrı yapılan ilk ders etkinliklerinde Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nün konuğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve bölümün eski mezunu Melike Bayım, Medya ve İletişim Programı’nın konuğu Fotoğraf Sanatçısı Cihat Çavdar, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nın konuğu ise Maden Yüksek Mühendisi Murat Yılmaz oldu. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda otel genel müdürü Tezcan Özdemir öğrencilerle sektöre ilişkin detayları paylaştı. Pamukova Meslek Yüksekokulu’nda ise ilk dersi gıda şirketi yöneticisi Ayşen Can ve Gümrük Müşaviri Adem Yılmaz verdi.