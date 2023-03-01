SUBÜ'den 4 yıl için 4 ana hedef

SUBÜ’de Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; 4 yıl için +1 Eğitim Modeli, dijital dönüşüm, OSB’lerde meslek yüksekokullarının açılması ve yeni kampüs alanının belirlenerek çalışmaların başlatılması olmak üzere 4 ana hedef belirlediklerini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki ayrı oturumda düzenlenen genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından bir sunum yapıldı. Daha sonra ise Rektör Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen yeni döneme ilişkin akademisyenlerden gelen soruları cevapladı. Akademik Genel Kurul’da göreve yeni atanan ve yükselen akademisyenler tebrik edilirken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde görev alarak canların kurtarılması için çalışmalar gerçekleştiren SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi’ne teşekkür belgesi takdim edildi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Canların kurtarılması, yaraların sarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm birimlerimiz depremin ilk anından itibaren büyük bir özveri gösteriyor. Arama kurtarma ekibimiz köylere kadar çalışmalarda yer aldı. Turizm Fakültemiz ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulumuzda düzenli olarak ekmek üretimi devam ediyor. Ferizli Meslek Yüksekokulumuz kışlık kıyafet üreterek bölgeye gönderiyor. Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden hocalarımız hasar alan yapılardaki incelemelerini sürdürüyor. Spor Bilimleri Fakültemizde oluşturduğumuz etkinlik alanında şehrimize gelen depremzede çocuklarımızı ağırlıyor, felaketin psikolojisinden bir nebze de olsa kurtulmaları için çabalıyoruz. İskenderun’da günde bin 500 kişiye sıcak çorba ikram ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde toplanan yardımlar ve Kızılay aracılığıyla verilen kanlar da deprem bölgesine ulaştırıldı. Sapanca’da bir oteli depremzede yurttaşlarımıza açtık ve kendilerini orada ağırlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde destek sağlamaya ve bu büyük felaketin izlerinin silinmesinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üniversitenin mevcut durumuna ilişkin bilgiler paylaşan Sarıbıyık, “Personel sayımız bin 95’e, öğrenci sayımız 28 bin 504’ ulaştı. Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda 83 ülkeden 3 bin 632 öğrenci şu anda üniversitemizde eğitim görüyor. Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bu dönemi uzaktan eğitimle gerçekleştireceğiz. Ancak bu karar Nisan ayında yeniden gözden geçirilecek. Pandemi döneminde Uzaktan Eğitim Merkezimizi ve altyapımızı geliştirme imkânı bulmuş, oluşturduğumuz SUBÜ Stüdyoları ile çok daha efektif bir hale getirmiştik. İçinde bulunduğumuz akademik yılda şu ana kadar 12 dersin çekim işlemleri tamamlandı. 18 dersin çekimleri ise sürüyor. Arzu eden hocalarımız stüdyolarımızda ders çekimlerini gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte podcast kayıtları da artık yapılabilecek. Önümüzdeki süreçte SUBÜ Radyo’yu kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz hız kazanmış durumda. 2022 yılında 53 yeni projeye 1 milyon 650 bin TL tutarında BAP desteği sağladık. Tarım, gıda ve enerji verdiğimiz desteklerde öncelik alanlarımız. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren ise TÜBİTAK’tan 18, Avrupa Birliği’nden 6, Kalkınma Bakanlığı’ndan 8, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 4, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3, SANTEZ’den 1 olmak üzere 70 milyon TL’nin üzerinde toplam 40 dış kaynaklı destek aldık” diye konuştu.

Önlerindeki 4 yıl için 4 ana hedefleri olduğunu belirten Sarıbıyık, “İlk hedefimiz +1 Eğitim Modeli’nde yeni adımlar atmak. İş garantili bölüm ve programlar açmak istiyoruz. Başvuru şartını sağlayan bölümlerimizin akreditasyonu için çaba göstereceğiz. Lisansüstü tezlerin iş dünyası ile tam entegrasyonu için uğraşacağız. İş yeri uygulamasının bazı bölüm ve programlarda 2 dönem olarak yapılabilirliğini inceleyeceğiz. Uygulanabilir Ar-Ge’ye daha çok odaklanacağız. İkinci hedefimiz başlattığımız dijital dönüşümü tamamlamak olacak. Bilgi Yönetim Sistemimiz, kurumsal zekâmız, kurumsal performansımız, veriye dayalı stratejik yönetimimiz, süreç ve hizmetlerin dönüşümü ile dijital bir üniversite haline gelmeyi arzuluyoruz. Üçüncü hedefimiz şehrimizde sayısı her geçen gün artan Organize Sanayi Bölgeleri’nde meslek yüksekokulları açmak ya da mevcut bazı meslek yüksekokullarımızı oralara taşımak. Böylelikle sahanın ihtiyacı, eğitim ve uygulama iç içe geçmiş olacak. Hendek MYO’nun 2. OSB içindeki binası için çalışmalar sürüyor. Yeni çalışmalarımız da olacak. Ayrıca MYO’ların kalitesinin incelenmesi adına kurduğumuz MEDEK’in akreditasyon yetkisi alabilmesi için başvuru yapıldı. TEKNOKENT şirketinin kurulumu ve fiziki alanın oluşturulması için arka planda yoğun bir çalışma var. Dördüncü hedefimiz ise ilgili kurumların incelemelerini tamamlamasının ardından yeni kampüs alanımızı ilan ederek inşasına başlamak olacak” şeklinde konuştu.