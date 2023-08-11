SUBÜ'den bir ilk: Döngüsel ekonomi odaklı projeye AB desteği

SUBÜ’nün ‘Dijitalleşme ve Döngüsel Ekonomi: AB’de Politika Yoluyla Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Oluşturmak’ başlıklı projesi, Sakarya ve SUBÜ’nün Avrupa Birliği tarafından desteklenecek ilk Erasmus+ Jean Monnet Modülü Projesi olmaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) ‘Dijitalleşme ve Döngüsel Ekonomi: AB’de Politika Yoluyla Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Oluşturmak’ isimli projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenecek. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nermin Ceren Türkmen koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Asena Boztaş ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı’nın yer aldığı ekip tarafından hazırlanan proje, Sakarya’nın ve SUBÜ’nün ilk Erasmus+ Jean Monnet Modülü Projesi olarak AB tarafından tanınan bir alan uzmanlığına giden yoldaki önemli bir adımı temsil ediyor.

“Toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerine bakacağız”

Konuya ilişkin detayları paylaşan Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nermin Ceren Türkmen, “Projemizle öğrencilere sürdürülebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı ile ilgili yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve inovasyon günümüz dünyasında oldukça büyük bir etkiye sahip. Bu etkiyi anlamak öğrencilere hem bireysel hem de kolektif olarak büyük avantajlar sağlayacaktır. Esasında geniş bir proje hazırladık. Döngüsel ekonominin ve dijitalleşmenin kesişim noktalarını inceleyerek çevre, toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerine bakacağız. Projemize üniversitemiz öğretim üyelerinin yanı sıra Romanya ve Macaristan’dan gelen akademisyenler de derslerde bulunarak katkı sağlayacaklar. Proje özelinde tasarlanan derslere lisansüstü ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler ile iş dünyası katılabilecek” dedi.