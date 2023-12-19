SUBÜ'den doğan yeni girişimler ödülleri topluyor
SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nden doğan AcademicSight firması, hazırladıkları proje ile girişimcilik yarışması İTÜ Big Bang StartUp Challenge'de 525 bin TL değerinde ödül kazandı.
SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nden doğan AcademicSight firması, hazırladıkları proje ile girişimcilik yarışması İTÜ Big Bang StartUp Challenge’de 525 bin TL değerinde ödül kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altında Teknofest yarışmaları ile yola çıkan AcademicSight firması, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Big Bang StartUp Challenge isimli girişimcilik yarışmasında toplam 525 bin TL ödül kazandı.