SUBÜ'den kadın ve erkek voleybolda ikincilik

SUBÜ’nün kadın ve erkek voleybol takımları, Tekirdağ’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda ikinci oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda mücadele etti. SUBÜ’nün her iki takımı da müsabakaları ikinci olarak tamamladı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevda Çiftçi ve Doç. Dr. Burak Güneş antrenörlüğündeki SUBÜ Kadın Voleybol Takımı, final mücadelesinde Kocaeli Üniversitesi’ne (KOÜ); SUBÜ Erkek Voleybol Takımı ise final mücadelesinde Gebze Teknik Üniversitesi’ne (GTÜ) mağlup oldu. Müsabakaları kadınlarda GTÜ, erkeklerde ise NKÜ üçüncü sırada tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Serkan Aydın ve Tekirdağ Voleybol İl Temsilcili Kazım Ceyhan tarafından takdim edildi. Müsabakalara dereceye giren üniversitelerin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) katılım sağladı.