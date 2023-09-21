SUBÜ'den Özbekistan'da yeni iş birlikleri

SUBÜ ile Özbekistan’ın Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi ile Alfraganus Üniversitesi arasında birçok alanda eğitim, değişim programları ve Ar-Ge çalışmalarını çerçevesinde iş birliği protokolleri imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Özbekistan’ın iki üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammadismoil Mahmudov tarafından imza atılan protokollerle bilimsel etkileşim, kültürel değişim, ortak Ar-Ge ve akademik çalışmalar yapılabilecek.

“Protokoller oldukça hızlı biçimde fayda üretimine dönüşebiliyor”

Uluslararası iş birliklerini artırmanın önemli hedefleri arasında yer aldığını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Özellikle gönül coğrafyamızda yer alan üniversitelerle imzaladığımız protokoller oldukça hızlı biçimde fayda üretimine dönüşebiliyor. Bu protokollerle öğrenci, akademik ve idari personel değişimi, akademik yayın materyallerinin ve diğer bilgilerin değişimi, belirli gelişim alanlarına yönelik akademik projelerde iş birliği yapılabiliyor. Ayrıca diğer iş birlikleri için de fırsatlar doğuyor. Bunlar arasında çift ana dal programlarının geliştirilmesi, ortak akademik konferansların, sempozyumların, seminerlerin ve kongrelerin organizasyonu ve kültürel faaliyetlerde iş birliği geliyor. Özbekistan ziyaretimizde de oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek başkent Taşkent’te bulunan iki üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladık. Üniversitelerimiz için hayırlı olsun. İnşallah ortak sorunlara çözüm üreten ve bağlarımızı daha da kuvvetlendiren birçok çalışma gerçekleştirebiliriz” dedi.