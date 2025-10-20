SUBÜ'den sürdürülebilirlik odaklı eğitim

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde üniversitenin tüm birimlerinde sürdürülebilirlik odaklı eğitim programı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde sürdürülebilirlik ve kalite süreçlerini güçlendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlendi. İki oturumda gerçekleştirilen program; üniversitenin tüm akademik birimleri, araştırma merkezleri ve koordinatörlüklerini kapsadı. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde yüz yüze verilen eğitimlerde toplam 21 oturumda 600’ün üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Programla birlikte sürdürülebilirlik ve kalite odaklı farkındalığın birimlerde doğrudan arttırılması ve kurumsal anlayışın güçlendirilmesi hedeflendi. 2024 yılı itibarıyla uluslararası sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde çeşitli alanlarda dünya sıralamalarına giren SUBÜ, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla sıralamalarda daha üst konumlara çıkmayı hedefliyor. Üniversite, bu kapsamda kurumsal sürdürülebilirlik performansını geliştirmeyi amaçlıyor.

Programın ilk oturumunda Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sezai Aykaç tarafından ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Dünya Sıralamaları’ başlıklı sunum yapıldı. Sunumda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, Dünyayı korumak ve eşitsizlikle mücadele etmek amacıyla kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ele alındı. SKA’ların; farklı gelişmişlik düzeylerindeki tüm ülkeler için geçerli olan, kimseyi geride bırakmayacak şekilde tasarlanmış 17 küresel amaçtan oluşan bir eylem çağrısı olduğuna dikkat çekildi. Üniversitelerin SKA’lar çerçevesindeki rolleri, SUBÜ’nün bu amaçlara yönelik çalışmaları ve dünya sıralamalarını hazırlayan kuruluşlarının metodolojilerinde yer alan göstergeler değerlendirildi. Ayrıca stratejik plan-SKA uyumu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2030 Yükseköğretim Yol Haritası kapsamında öne çıkan başlıklar anlatıldı. İkinci oturumda ise ‘Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Yönetimi’ konularına değinildi. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel tarafından yürütülen oturumda, merkezin faaliyetleri ve üniversitede kurulacak Çevre Yönetim Sistemi’nin temel bileşenleri ele alındı.