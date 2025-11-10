SUBÜ'den uluslararası öğrencilere türkü konseri

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri çerçevesinde ‘Türk Halk Müziği’ etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek gayesiyle ‘Türk Halk Müziği’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, Anadolu’nun müzik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Programda Doç. Dr. Can Doğan, bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç, Erhan Kaskatı, Yücel Taşkın ve Umur Can Aksu sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle farklı yörelerden türküler sundu. Etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bizlerin gönüllerine hitap eden değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Türküler yürekte hissedilir, sizlerin de bunu yürekten hissettiğinizi düşünüyorum. Etkinliği gerçekleştiren SADEM müdürü hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.