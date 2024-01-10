SUBÜ Fikir Sofrası'nda sağlık eğitimi konuşuldu

SUBÜ tarafından düzenlenen Fikir Sofrası, ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Sakarya’da Sağlık Eğitimi’ teması ile gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlık eğitimi alanında yapılanlar, yapılabilecekler ve yeni teknolojilerin entegrasyonu ele alındı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Sakarya’da Sağlık Eğitimi’ temalı Fikir Sofrası etkinliği gerçekleştirildi. Üniversite lokalinde düzenlenen etkinliğe; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Ada Tıp Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Feride Taşkın Yılmaz ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Rümeysa Demir katıldı.

Fikir Sofrası etkinliğinde ilk olarak Dekan Prof. Dr. Azize Alaylı, Akyazı’da bulunan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler paylaştı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ve SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sakarya’da sağlık alanında ihtiyaç duyulan ve açılması planlanabilecek bölüm ve programlar konusunda öneride bulundu. Ada Tıp Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan güncel yazılım programlarının öğrenci eğitiminde kullanılmasını önerdi. Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok ise birlikte gerçekleştirilebilecek iş birliklerine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Katılımcılar, SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sağlık turizmine hizmet sunabilme olanaklarını da değerlendirdi. Fikir Sofrası, SUBÜ’de verilen sağlık eğitiminin kamu ve özel sektöre katkısının değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Katılımları için misafirlere teşekkür eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Pandemi ve hâlâ devam eden etkileri sağlığın ve bu alanda yapılacakların planlanmasının önemini bizlere ciddi bir şekilde gösterdi. Sağlık Bilimleri Fakültemizi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu açmadan önce de ilgili paydaşlarla Fikir Soframızda bir araya gelmiştik. Bu buluşmamızda ise verdiğimiz eğitimlerin çıktılarını, ileride oluşabilecek ihtiyaçları ve sağlık alanında planladığımız yeni hizmetlerle teknolojik gelişmeler ışığındaki dönüşümleri konuştuk. Ehil insanların istişare ile aldıkları kararların hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyor ve esasında bunu görüyoruz. Belirli gündem konuları etrafında uzman isimlerle Fikir Sofrası etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.