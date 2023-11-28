SUBÜ gastronomi öğrencilerinden 2 madalya

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Dünya Aşçılar Şampiyonası’ndan 2 madalya ve 1 kupa ile döndü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ’10. İslam İş Birliği Teşkilatı Helal Expo 2023 Fuarı’ çerçevesinde düzenlenen Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda bireysel ve takım kategorilerinde yarıştı. Bölümden bireysel kategoride yarışmaya katılan ikinci sınıf öğrencisi Faiz Fajar Mulia, altın madalya kazandı. Üniversiteler arası kategoride yarışan fakülte takımı ise ikincilik kupası ve gümüş madalyanın sahibi oldu. İkinci sırayı alan takımda Ahmet Güler, Sima Demirci ve Yakuphan Obut isimli öğrenciler yer aldı. Başarıları sebebiyle öğrencileri tebrik eden SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül; aktif olarak gerçekleştirdikleri yöresel lezzet etkinliklerinin, bölgenin en kapsamlısı olan turizm mutfağının ve +1 Eğitim Modeli’nin başarıları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ise, kaliteli bir eğitim verdiklerini ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki insanlar yetiştirdiklerini her ortamda kanıtladıklarını vurguladı.