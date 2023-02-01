SUBÜ gemi adamı ehliyeti vermek için çalışıyor

SUBÜ Denizcilik MYO Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’nın akredite edilerek mezunlarına gemi adamı ehliyeti verebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde temaslarda bulunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’nın akredite edilerek mezunlarına gemi adamı ehliyeti verebilmesi için Ankara’da temaslarda bulunuldu. MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ve MYO Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Demirok; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ı ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde Denizcilik MYO’nun faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili bilgi aktarılırken akreditasyon süreçlerinin bir an önce tamamlanması için MYO’ya heyet gönderildi. İlgili programın kısa süre içerisinde akredite olarak SUBÜ’nün gemi adamı ehliyeti verebilir hale gelmesi bekleniyor. Denizcilik MYO mezunları alacakları ehliyetle 3 bin groston büyüklüğe kadar gemilerde çalışabilecekler.