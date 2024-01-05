SUBÜ Hendek MYO okullarla faaliyetlerini sürdürüyor

SUBÜ Hendek MYO, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Hendek Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Hendek MYO’yu ziyaret ederken, MYO öğrencileri ise Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarla ortak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Hendek Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Hendek MYO’ya ziyarette bulundu. Misafirlere Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt tarafından Hendek MYO ile ilgili bilgi verildi ve öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Son olarak ise sınıflar ziyaret edildi. Bir diğer etkinlikte ise Hendek MYO ‘Etkinlik Atölyesi Topluluğu’ ve ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersinin öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak mihmandarlığında Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Etkinlikte 1’inci ve 2’nci kademe özel öğrencilerle; koca ayak, halat çekme ve farkındalığın farkına var oyunları oynandı. Müzik eşliğinde şarkıların da söylendiği buluşmada öğrencilere özel yapılmış pasta ikramında bulunuldu.