SUBÜ iki yılda 29 basamak yükseldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan üniversite sıralaması listesinde iki yılda 29 basamak birden yükselerek, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 49’uncu sırada yer aldı.

SUBÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan üniversite sıralaması listesinde 17 basamak birden yükseldi. Böylelikle SUBÜ son iki yılda 29 basamak birden yükselmiş oldu. URAP, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre, Clarivate Analytics/InCites uluslararası kaynakları ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı verileri kullanarak sıralıyor. SUBÜ, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında 49’uncu sırada, genel sıralamada ise 118’inci sırada yer alıyor. Sıralamanın ortaya çıkmasında fakülte ve bölüm sayısı ile akademisyen sayısı da etkili oluyor.

Yükseliş mutlu ediyor

Sıralamaya ilişkin değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Kuruluşumuzdan sonra URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada ilk listeye girdiğimizde 147’inci sırada yer almıştık. İki yıl içinde yükselişimizi artırarak sürdürmemiz ve toplamda 29 basamak yükselmemiz bizi ve çalışma arkadaşlarımızı mutlu etti. Esasında URAP Araştırma Laboratuvarı üniversitemizin konseptine uygun kriterler üzerinden sıralamayı oluşturmuyor. Biz uygulama ağırlıklı bir üniversiteyiz. Bizim için doğru olan uygulama becerisine sahip yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi işe yerleştirmek ve iş dünyası ile entegre çalışmalar yapmak. Bunda da Türkiye’nin lider üniversitelerinden birisiyiz" dedi.