SUBÜ ile Noakhali Üniversitesi iş birliği kuruyor

SUBÜ, Bangladeş’te yer alan Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohammad Razuanul Hoque’u Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında ağırladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Bangladeş’te yer alan Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohammad Razuanul Hoque’u Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği çerçevesinde konuk etti. Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında uzman olan Prof. Dr. Hoque, ziyareti süresince SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile bir araya gelerek iki üniversite arasındaki muhtemel akademik iş birlikleri, ortak araştırma projeleri ve öğrenci-personel değişim imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Program çerçevesinde ayrıca Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, SUBÜ Stüdyoları, mekatronik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kimya laboratuvarını ziyaret ederek üniversitenin teknik altyapısı ve +1 Eğitim Modeli hakkında ilgili akademisyenlerden bilgi aldı.

Noakhali’ye birim, merkez ve laboratuvar ziyaretlerinde Prof. Dr. Adnan Derdiyok, Prof. Dr. Emre Güzel, Doç. Dr. Engin Can, Doç. Dr. Selman Hızal, Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt, Dr. Öğretim Üyesi Suaib Akhter ve Öğretim Görevlisi Nevzat Taşbaşı eşlik etti. Görüşmelerde her iki kurumun eğitim sistemleri, araştırma öncelikleri ve uluslararasılaşma vizyonları değerlendirilerek gelecekte ortak seminerler, eğitim programları ve bilimsel projelerde iş birliği imkanlarının geliştirilmesi değerlendirildi.