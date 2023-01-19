SUBÜ iletişimde fark oluşturmak istiyor

SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin tüm birimlerindeki iletişim temsilcilerinin daha nitelikli içerikler üretmesi için İletişim Kampları başlatıldı. Kampın ilk etkinliğinde ‘Haber Hazırlama ve Mobil Fotoğrafçılık’ konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin tüm birimlerindeki iletişim temsilcilerine yönelik İletişim Kampları başlatıldı. Akademisyen ve idari personellerden oluşan iletişim temsilcilerinin daha nitelikli içerikler üretmesi için düzenlenen kamp çerçevesindeki ilk seminer ve atölye çalışması Rektörlük Konferans Salonu’nda ‘Haber Hazırlama ve Mobil Fotoğrafçılık’ başlığıyla düzenlendi. Açılış konuşmasını İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Halid Özgür’ün yaptığı etkinlikte, İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Ömer Çiçek; kurumsal haberlerin neden hazırlandığı, iletişim temsilcilerinden beklenenler, haber süreç zinciri ve haberlerin çıktılarıyla ilgili bilgiler verdi. Kurumsal haber yazımıyla ilgili atölye çalışması gerçekleştirdi.

İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Emre Eroğlu ve Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Öğr. Gör. Ersin Berk ise mobil fotoğrafçılık için cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve farklı ortamlarda mobil fotoğraf çekiminin püf noktalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Üçler kuralı, dijital zoom ve optik zoom farkları, ters ışık, odaklama konuları ele alındı. Son olarak atölye çalışması gerçekleştirildi. İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada İletişim Kampları’nın grafik tasarımı ve etkinlik yönetimi seminerleriyle devam edeceği ifade edildi.