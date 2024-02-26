SUBÜ ISC24'e ev sahipliği yapacak

4’üncü Uluslararası Malzeme Karakterizasyon Sempozyumu (ISC24), SUBÜ ile üniversitenin Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile üniversitenin Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR), 4’üncü Malzeme Karakterizasyon Sempozyumu’na (ISC24) ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının, araştırmacıların ve sektör uzmanlarının yer alacağı sempozyum, 16-18 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyumda malzemelerin analiz, karakterizasyon ve ölçüm teknolojilerinde son yenilikler, malzeme bilimlerindeki yaklaşımlar, problemler, yeni trendler, uygulamalar, teknoloji, yeterlilikler, testler, analizler ve standartlar hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler paylaşılarak münazara edilecek. Sempozyum çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Bildiler bildiri kitabında yayınlanacak. Ayrıca firma ve kurumların ürünlerini, hizmetlerini, yeniliklerini ve araştırma sonuçlarını sunabilecekleri bir alan oluşturulacak.

Test, analiz ve karakterizasyon teknikleri etrafında düzenlenecek sempozyumun ana konuları; malzemelerin fiziksel, kimyasal, morfolojik test ve analizleri, yüzey karakterizasyon yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri, ‘X’ ışınları kırınım analizi, ileri elektron mikroskobu ve elektron spektroskopisi çalışmaları, iyon ışını analizleri, gelişmiş mekanik test ve ölçüm yöntemleri, optik karakterizasyon ve taramalı tünelleme mikroskopisi etrafında malzeme bilimi ve teknolojisi konuları olacak. ISC24’e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirten SUMAR Müdürü Doç. Dr. Ekrem Altuncu, “Farklı üniversite ve araştırma kurumlarından değerli bilim insanlarını ve araştırmacıları üniversitemizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hazırlıklarımı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. ISC24 Yönetim Kurulu Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Evcin’e ve ISC24 Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Yasemin Tabak’a iş birlikleri ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.