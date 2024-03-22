SUBÜ Kızılay Topluluğu'ndan farkındalık etkinlikleri

SUBÜ Kızılay Topluluğu öğrencileri; düzenledikleri farkındalık etkinlikleriyle vatandaşlar ile ilkokuldan lise aşamasına kadar öğrencilerle bir araya geliyor, kan bağışı yapıyor ve öğretici sunumlar gerçekleştiriyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay Topluluğu, Türk Kızılay’ın başlattığı Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası’na destek oldu. Bu çerçevede topluluk üyeleri beraberlerinde Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ile birlikte kan bağışı yaptı. Topluluk ayrıca Türk Kızılay Akyazı Şubesi iş birliği ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nda ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılım sağladı.

Diğer etkinliklerde ise Akyazı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere Türk Kızılay ve SUBÜ Kızılay Topluluğu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Akyazı Karaçalılık İlkokulu’na bağışlanmak üzere ise ‘Küçük Okurlarımıza El Uzatalım’ mottosuyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. SUBÜ Kızılay Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Sarıçiçek, destek verici, öğretici ve farkındalık oluşturucu etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.