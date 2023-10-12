SUBÜ'lü akademisyene ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

SUBÜ Öğretim Üyeleri Dr. Aykut Yılmaz ve Dr. Tarık Yolcu ile SCÜ Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Özkaynar editörlüğünde hazırlanan ‘Tüketici Tipolojileri’ isimli kitap, Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği Tüketici Ödülleri’nde Bilimsel Çalışma Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yılmaz ve Hendek Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yolcu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Özkaynar’ın hazırladığı ‘Tüketici Tipolojileri’ adlı kitap, Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde Bilimsel Çalışma Ödülü’nün sahibi oldu. Akademisyenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şûra Salonu’nda gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler katıldı.

Ödüle layık görülen bir çalışmaya imza attıkları ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden SUBÜ Hendek MYO Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yolcu, “Kitabımızda geleneksel pazarlama yazınında yer alan çeşitli tüketici tipolojilerinin yanı sıra, iş dünyası ve toplumsal yaşamdaki değişiklikler ve gelişmeler ışığında öne çıkan güncel ve yeni tüketici tipolojilerini inceledik. Tüketim olgusu, günümüz toplumsal yaşamının şekillenmesinde kritik öneme sahip. Kitabımızda ele aldığımız tüketici tipolojileri ve tüketim davranışları, tüketim olgusunu ve insan yaşamındaki yerini anlamak ve anlatmakta sadece belli bir kısma projeksiyon tutuyor. O nedenle kitaptaki bölümler tüketim olgusunun günümüzdeki önemini anlatmada bizlere ipuçları sunuyor” diye konuştu.