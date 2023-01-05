SUBÜ'lü akademisyenin üniversite-sanayi iş birliği projesine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Furkan Kamanlı tarafından hazırlanan ve büyük boyutlu süngerlerin yapay zekadan ve süreç analizinden yararlanarak en iyi şekilde kesilmesini sağlayacak proje TÜBİTAK 1505-Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Furkan Kamanlı tarafından hazırlanan ‘Büyük Boyutlu Sünger Üretim ve Kesim Aşamalarında Verimin Artırılması İçin Süreç Optimizasyonunun Gerçekleştirilmesi ve Süreç Optimizasyon Programının Geliştirilmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1505 - Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı çerçevesinde kabul edildi. Projenin sanayi ortağı Aydın Endüstri olurken, proje ekibinde SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan ile Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Hulusi Kökçam yer alıyor. Projede Aydın Endüstri adına ise Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ile Ar-Ge Sorumlusu Sıla Topçu bulunuyor. Proje çerçevesinde büyük boyutlarda üretilen süngerlerin kesim ve süreç optimizasyonunu yapay zeka tekniklerinden yararlanarak ve süreç analizi yöntemleriyle daha iyi hale getirmek amaçlanıyor. Bu doğrultuda derin pekiştirmeli öğrenme altyapısının yanı sıra bir de 3 boyutlu optimizasyon yazılımı geliştirilmesi hedefleniyor.