SUBÜ'lü öğrenciler teknik gezi için Unicera Fuarı'ndaydılar

SUBÜ Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri, düzenlenen teknik gezi kapsamında Unicera Fuarı’na katıldılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri, İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Unicera Fuarı’na katıldılar. Seramik, mutfak ve banyo üzerine düzenlenen fuara yaklaşık 50 SUBÜ öğrencisi katılırken, öğrenciler ilgili alanlarda gelecekte ortaya çıkabilecek trendlere ilişkin bilgi edinerek ilgili kişilerin tecrübelerini dinlediler. Öğrenciler Tasarım Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak mihmandarlığında gerçekleştirilen teknik gezi ile ayrıca firmaları tanıma ve yetkili kişilerle bağlantı kurma fırsatı da yakaladılar.