SUBÜ'lüler Dokurcun'da sağlık taraması yaptılar

SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu ile Genç Sağlıkçılar Topluluğu tarafından Akyazı Dokurcun Mahallesi’nde sağlık taraması ve sağlık eğitimi yapıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu ile Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öncülüğünde sağlık taraması ve sağlık eğitimi yaptı. Akyazı Kızılay Şubesi’nin de destek verdiği ve ‘Herkes İçin Sağlık’ mottosu ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Dokurcun Mahallesi’nde kahvehaneler ile 60 hane ziyaret edildi. Toplulukların yaptığı açıklamada, çeşitli hastalıklara karşı bilinç oluşturmak ve toplum sağlığına katkı sağlamak için sahaya dokunan çalışmaların devam edeceği ifade edildi.