SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli ABD'de de istihdam imkanı sağlıyor

SUBÜ, +1 Eğitim Modeli ile yurt dışında da staj ve istihdam imkanı sağlıyor. Üniversitenin ABD’deki iş birliği ortaklarından Dan D’Agostino Master Audio System bünyesinde ilk SUBÜ mezunu istihdam edildi. Firma, iş yeri uygulamasına SUBÜ öğrencilerini almaya ise devam ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Eğitim Modeli ile yurt dışında da uygulamalı eğitim yapma ve iş imkanı sağlıyor. Üniversitenin bu bağlamdaki global ortaklarından Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Dan D’agostino Master Audio Systems’in sahibi Dan D’agostino iş birliğinin geliştirilmesi için SUBÜ’ye ziyarette bulunarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile buluştu. Buluşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ile Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı da yer aldı. +1 Eğitim Modeli ortaklığının yanı sıra Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren takımlara sponsor olarak destek sağlayan Dan D’Agostino, öğrencilerin yarışmalara hazırlandığı alanda çalışmaları yakından inceledi. 2023 yılı için ise 10 bin dolar değerindeki ilk desteğini çek olarak Rektör Sarıbıyık’a sundu. Firmada bir SUBÜ mezunu aktif olarak çalışırken, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda 3 SUBÜ öğrencisi iş yeri uygulamalarını firmada yapıyor.

+1 Eğitim Modeli’nin her geçen gün daha da güçlü bir model haline geldiğini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İlk başladığımızda şehrimizden birkaç firmanın yer aldığı modelimiz artık dünyaya açıldı ve alanındaki en prestijli şirketlerin de ilgi gösterdiği bir noktaya ulaştı. Modeli tüm eğitim düzeylerindeki her birimimizde uygulamamıza rağmen firmalardan gelen öğrenci taleplerinin tamamını karşılayamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş ortaklarımızdan olan Dan D’Agostino Master Audio Systems de modelimizi keşfeden ve öğrencilerimizi bünyesine kabul eden firmalar arasına katıldı. Şirketin değerli sahibi Dan D’Agostino da üniversitemizi ziyaret etmek istedi ve bugün bir aradayız. Kendileri teknoloji yarışmalarına hazırlanan takımlarımıza da katkı sağlıyorlar. Özellikle onların destek olduğu Hidromobil aracımız Teknofest 2023’ü üçüncü sırada tamamlamıştı. İş birliğimizi daha da ilerletme arzusundayız. Kendilerine ilgileri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

SUBÜ’den özellikle yazılım alanındaki öğrencileri değerlendirdiklerini kaydeden Dan D’Agostino Master Audio Systems’in sahibi Dan D’Agostino, “Üniversitenin öğrencilerine ve onların gelişimine verdiği değeri takdir ediyorum. Yüksek bir uygulama becerisi söz konusu. İş yeri uygulaması bizim de ilgimizi çekti ve öğrencileri değerlendirmeye başladık. Stajını bizde yapan öğrencilerden ilk istihdamımızı gerçekleştirdik. Şirketimizde daha çok öğrenci istihdam etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerin geliştirilmesi için gençlere destek olmaktan da mutluluk duyuyoruz. SUBÜ ile ilişkilerimizi daha da geliştirme arzusundayız” diye konuştu.