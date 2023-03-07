SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli'nden memnun olmayan yok

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin tüm birimlerinde uygulanan +1 Eğitim Modelinden duyulan memnuniyete yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Çalışma sonucunda işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının modelden yüksek oranda memnun oldukları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin geliştirdiği ve tüm eğitim düzeylerinde uyguladığı +1 Eğitim Modeli’ne yönelik 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçlarını yayımladı. Anketle işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ön lisans düzeyi için 3+1 eğitim modeli, lisans düzeyi için 7+1 eğitim modelinden duydukları memnuniyet ölçüldü. İlgili paydaşların modelden yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları tespit edildi. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile her eğitim düzeyinden tüm birimlerdeki öğrenciler en az bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş dünyasında çalışmayla geçiriyor.

“7+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 89,59 olarak ölçüldü”

3+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 37’si üretim, yüzde 44’ü hizmet ve yüzde 10’u kamu sektöründen olmak üzere toplam 422 işveren katıldı. Katılanların yüzde 57’si Sakarya’dan, yüzde 19’u İstanbul’dan, yüzde 10’u Kocaeli’den, yüzde 14’ü ise diğer şehirlerden olurken; sorulan toplam 16 soru sonucunda işverenlerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 90,03 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 81’i üretim, yüzde 6’sı hizmet, yüzde 5’i kamu ve yüzde 8’i diğer sektörlerde yer alan 104 işveren katıldı. Yüzde 38’i Sakarya, yüzde 31’i İstanbul, yüzde 10’u Kocaeli ve yüzde 21’i diğer illerden olan işverenlerin 7+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 89,59 olarak ölçüldü.

“19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 89,97 olarak ölçüldü”

Öğrencilerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için yapılan ankete 602 ön lisans öğrencisi katıldı. 19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 89,97 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için yapılan ankete 132 öğrenci katıldı. 19 soruya cevap veren lisans öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri Spor Bilimleri Fakültesi için yüzde 89,47, Teknoloji Fakültesi için yüzde 89,45 ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi için yüzde 87,89 olarak ölçüldü. Ön lisans öğrencilerinin yüzde 90,54’ü, lisans öğrencilerinin yüzde 89,57’si +1 Eğitim Modeli ile ilgili sorulan sorulardan memnun olduklarını söyledi.

“+1 Eğitim Modeli için yüzde 87 olarak gerçekleşti”

Öğretim elemanlarının 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için düzenlenen ankete yüzde 39’u kadın, yüzde 61’i erkek olmak üzere toplam 123 akademisyen katıldı. Yüzde 39’u teknik, yüzde 61’i sosyal programlardan olan akademisyenlerin 14 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda modelden memnuniyet düzeyleri yüzde 90,46 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modelinden memnuniyeti ölçmek için düzenlenen ankete çoğunluk oranlarına göre sırasıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden toplam 30 akademisyen katıldı. Yüzde 93’ü teknik, yüzde 7’si sosyal programlardan katılan akademisyenlerin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 87,76 olarak ölçüldü. Akademisyenlerin iş yeri uygulama sorumlusu ile olan iletişimlerinden memnuniyet oranları 3+1 Eğitim Modeli için yaklaşık yüzde 90, 7+1 Eğitim Modeli için yüzde 87 olarak gerçekleşti.