SUBÜ'nün 38 takımı Teknofest finallerinde

TAKİP ET

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde Teknofest 2023’te 15 kategoriden 38 takımla finallerde yarışacak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 15 kategoriden 38 takımla finallerde yarışacak öğrencilerle bir araya geldi. Sarıbıyık, başarı çıtasını her yıl daha da yukarı çektiklerine vurgu yaparak, 2023 yılı yarışmalarındaki hedeflerinin de yine bir adım ilerisi olduğunu söyledi. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün her yönüyle öğrencilerin yanında olduğunu söyleyen Sarıbıyık, “15 kategoriden 38 takımımız Teknofest finallerinde yarışmaya hak kazandı. Bu sefer elektromobil, otonom, hidrojen ve formula olmak üzere 4 araç kategorisinde yarışacağız. Bir roket takımımız yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek yarışmaya katılacak. Daha sonra Teknofest 2023’te de yer alacaklar. Deprem nedeniyle şu anda uzaktan eğitim olmasına rağmen öğrencilerimiz şehrimizdeler ve yarışmaya yönelik hazırlıklarını gece gündüz sürdürüyorlar. Üniversite olarak her zaman yanlarındayız. Kendi gelecekleri için, ülkemiz için önemli işlerin temellerini atıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan etkinlikte, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı yer aldı.