SUBÜ'nün doğa tutkunları Doğançay'da yürüdü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin rotası Geyve Doğançay oldu.

Yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan 111 kişi katıldı. Ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki inişli çıkışlı parkuru tamamlayan yürüyüş ekibi bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalamış oldu. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin yeni parkurlarda devam edeceği, bilgilerin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.