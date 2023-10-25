SUBÜ'nün öğrenci toplulukları bir araya geldi

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 57 öğrenci topluluğu temsilcisinin katıldığı ‘Öğrenci Toplulukları Buluşması’ düzenlendi. Buluşmada toplulukların Güz Yarıyılı faaliyetleri ve yapılacaklar konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ‘Öğrenci Toplulukları Buluşması’ düzenledi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen buluşma; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Burçak Başak Yiğit ve 57 öğrenci topluluğunun temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada toplulukların 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı faaliyetleri, gelecek dönem için planları ve beklentileri konuşuldu. Soru-cevap bölümünde ise temsilcilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

“Bilgi ve deneyim kazandırıyor”

Topluluklarda yer almanın kıymetine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Hepinizi topluluklarda yer aldığınız için tebrik ediyorum. Temsilciler olarak aslında bu buluşmada arkadaşlarınızın da sesi ve kulağı oluyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle toplum için değer üretmeniz son derece önemli. Öğrencilik yıllarımda ben de arkadaşlarımla bir araya gelerek bir topluluk kurmuştum. Ekipler oluşturarak etkinlikler tasarlıyor ve bu etkinlikler için gazetelerden kestiğimiz görselleri büyük kartonlara yapıştırarak afişler tasarlıyorduk. Bu tür faaliyetlerde harcadığım emeklerin karşılığını deneyim ve bilgi olarak aldım. Organizasyon ve insanları yönlendirme konularında tecrübe kazandım. Kısa bir süre sonra cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. Cumhuriyet, milletimizin yaşantısında önemli bir dönüm noktası. Sizlerin de etkinliklerle kutlamaları zenginleştirmenizi arzu ediyorum. Bizler için önemli olan bir diğer husus ise Teknofest. Ciddi bir atılımla önemli başarılar yakaladık. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz ve Yapay Zekâ ve Verimi Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizden toplulukların emekleri ile başarılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

“Her ihtiyacınızda yanınızdayız”

Nicelikten ziyade niteliğe önem verdiklerini kaydeden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz, “Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın, ‘önemli olan toplulukların sayısı değil, bir tane topluluk olsun ancak fayda üretsin ve öğrencilere dokunsun’ şeklinde bir sözü var. Bizler de bu doğrultuda ilerliyoruz. Şu anda 57 öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bu topluluklarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Güz Yarıyılının tüm topluluklarımız için aktif ve güzel bir yarıyıl olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Öğr. Gör. Dr. Burçak Başak Yiğit ise, “Üniversitemizin tüm birimlerine ulaşarak kendinizi tanıtmanız son derece önemli. Stantlar açarak ve sosyal medya hesaplarınızı etkin bir şekilde kullanarak topluluk faaliyetlerinizi çok daha efektif hale getirebilir ve daha fazla sayıda insana ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.