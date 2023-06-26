SUBÜ'nün roket takımı ABD'de yarıştı

SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Uzinova Space Systems takımı, ABD’de düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması’nda finalist olarak yarıştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Uzinova Space Systems takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New Mexico eyaletinde düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması’na (Intercollegiate Rocket Engineering Competition - IREC) katıldı. Katılım için gerekli tüm rapor ve hakem değerlendirmelerini başarıyla geçen SUBÜ öğrencileri, 40 ülkeden gelen rakiplerine karşı mücadele vererek yarışmanın finalistleri arasında yer aldı. IREC, Experimental Sounding Rocket Association (ESRA) tarafından düzenleniyor. Roketçilik alanındaki mühendislik bilgisi ve deneyimini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 2003 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan ESRA, öncelikli olarak akademik grupların havacılık alanında mücadele etmeleri için güvenli ve heyecan verici fırsatlar sağlamayı hedefliyor.