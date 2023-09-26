SUBÜ'nün tüm bölümleri akredite edildi

SUBÜ’de 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akreditasyon başvurusu yapılabilecek tüm bölümlerinin akredite edildiğini, diğer bölümlerin ilk mezunlarını vermesiyle onlar için de akreditasyon başvurusu yapacaklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu, Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın sunumuyla başlayan program, daha sonra başarılı çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere ödül takdim edilmesiyle devam etti. Son olarak ise Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen’in de dahil olduğu soru-cevap bölümü yapıldı. Rektör Sarıbıyık sunumunda pandemi ve depremlerin ardından normale dönüş sürecine hızlı bir şekilde adapte olduklarını kaydederken; eğitim-öğretim, inovasyon, proje, ikili ilişkiler ve hayatın tüm alanlarında ‘iki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.Yapay zeka döneminde akademisyenlik sürecine yönelik değerlendirmeleriyle konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Chat GPT başta olmak üzere birçok alanda yapay zekâ uygulamaları ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanında birçok akademisyen bunları aktif bir şekilde kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Yale Üniversitesi kısa süre önce Chat GPT’yi banlama kararı aldı. Biz ise aslında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurarken niyetimizi açıkça belli etmiştik. Yapay zeka uygulamaları banlanmak yerine faydalı modeller olarak ele alınmalı. Günümüzde bilgiye ulaşmak oldukça kolay hale geldi. Artık akademisyenlerin rolü de mentörlüğe dönüştü. Biz uygulama becerisinin fark oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

“31 bin 350 öğrencimiz var”

Üniversitenin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Sarıbıyık, “Şu anda toplam personel sayımız bin 131’e ulaşmış durumda. 31 bin 350 öğrencimiz var. Bunların 4 bininden fazlası 90’dan fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz. +1 Eğitim Modelimiz fayda üretmeye devam ediyor. 2022-2023 Akademik Yılı’nda 3 bin 100 öğrencimizi iş dünyasıyla buluşturduk. Eğitimde önemli olan şey öğrenim kazanımlarını sağlamak. Öğrenci merkezli eğitimle uygulama becerisi yüksek insanlar yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Topluma hizmet çalışmalarımız sürüyor. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kuruluşundan itibaren 43 binden fazla sertifikalandırma yaptı. Projede oldukça iyi durumdayız. Hem aktif olarak birçok proje üretiyor hem de projeleri etkin bir şekilde yürüterek faydaya dönüştürmeyi başarıyoruz. Bunların teknolojiden ziraate, sağlıktan spora çeşitli alanlarda olması ise bizleri mutlu ediyor. Sahayla bağlantımızı güçlendirmek için de Kobi +1 Yönetim Danışmanlığı Sistemi’ni kurduk” diye konuştu.

“Stüdyolar işlerimizde bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor”

SUBÜ Radyo’nun kurulduğunu ve test yayınına başladığını söyleyen Sarıbıyık, “Şu anda web sitemizde canlı dinlemek için bir bağlantı mevcut. Burada da gerek sosyal gerek akademik anlamda faydalı programlar üretmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra müzik yayınımız da olacak. SUBÜ Konuşmaları öğrencilerimizin akademik gelişimi için fayda üretmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin önde gelen isimlerini burada ağırlıyoruz. Akademik Çalışmalar dersi ile öğrencilerimizin entelektüel gelişimine ve sosyal transkriptlerine katkı sağlıyoruz. 53 programımızı tamamladık. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizde 17 dersin çekimi gerçekleştirildi. 12 dersin çekimleri devam ediyor. Stüdyolar işlerimizde bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Uygulanabilir Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor”

Daha önceki genel kurulda bahsettiği 4 yılda 4 hedef açıklamasına vurguda bulunan Sarıbıyık, “Bunlardan ilki ‘Eğitim ve Ar-Ge’. İş garantili bölümlerimizden ilk mezunumuzu vererek iş dünyasına yerleştirdik. Fakültelerde bölüm akreditasyonları tamamlandı. Diğer bölümlerimizin mezunlarını vermesiyle onlar için de akreditasyon başvurularını yapacağız. Lisansüstü tezlerimizin iş dünyasıyla tam entegrasyonu için çalışmalar sürüyor. Meslek yüksekokulu akreditasyonlarına hazırız. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 83 programı akredite etme yetkisi aldı. Meslek yüksekokullarında programları akredite olan ilk üniversite olacağız. Uygulanabilir Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bunları destekleyecek Nehir Teknokent’in kurulumunu gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz dijital dönüşümümüzü tamamlamak. Bu büyük bir iş. Veriye dayalı stratejik yönetimi amaçlıyoruz. Tümüyle dijital bir üniversite olma arzusundayız. Üçüncü hedefimiz meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerine taşınması. Hendek MYO’nun 2. OSB’de yapılacak yeni binası için ihale bir ay sonra yapılacak. Dördüncü hedefimiz ise yeni kampüsümüz. Bunda belli bir aşamaya geldik. Kampüs yeri olarak düşündüğümüz yerle ilgili belediyenin çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.