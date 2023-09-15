SUBÜ'nün yeni gönüllülerine AFAD eğitimi

SUBÜ sivil savunma faaliyetleri çerçevesinde Arama Kurtarma Ekibi’ne yeni katılan gönüllülere Sakarya AFAD tarafından Hafif Arama-Kurtarma Eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) sivil savunma faaliyetleri çerçevesinde Arama Kurtarma Ekibi’ne yeni katılan personellere yönelik olarak Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ‘Hafif Arama-Kurtarma Eğitimi’ verildi. 4 gün süren eğitimlerde gönüllülere; AFAD’ın tanıtımı ile görev ve sorumlulukları, afetlerde sivil toplum kuruluşlarının önemi ve çalışma prensipleri, eğitim alanı uygulama faaliyetleri ve eğitim parkurlarının tamamlanması, arama kurtarma cihaz ve makinelerinin tanıtım ve kullanımı, enkaz alanında fiziki arama, güvenli yol oluşturma ve enkaz alanında kurtarma çalışma teknikleri, muhtemel bir afet durumunda afet bölgesinde konuşlanma ve müdahale teknikleri, kazazedeye müdahale teknikleri ve taşıma yöntemleri, kurtarmada kullanılan ip ve düğüm çeşitleri, yüksek yerlerden sedye ile kazazede tahliyesi, istasyon kurarak ipler ile yüksek yerlerden iniş tekniği gibi konular AFAD eğitmenleri tarafından aktarıldı.

“Ekibin büyümesinden de mutluluk duyuyoruz”

Türkiye’nin aktif fay hatlarının ortasında bir ülke olduğunu kaydeden Sakarya AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Bunun yanı sıra orman yangınlarının, sellerin ve kar fırtınalarının da sık sık görüldüğü bir ülkeyiz. Böylesi durumlar karşısında AFAD ne kadar önemliyse arama kurtarma faaliyetleri için çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve gönüllüler de bizim için o kadar önemli. SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi ilk kurulduğunda eğitimlerini tamamlamıştık. Afetlerde ve kazalarda rol alarak, sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirerek fayda üretmeyi sürdürüyorlar. Ekibin büyümesinden de mutluluk duyuyoruz. Bugün eğitimlerini tamamladığımız gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlara da söylediğim gibi önce kendi canımızı kurtarıp gözeteceğiz ki çok daha fazla canlar kurtarabilelim” dedi.

“AFAD’ın son derece gelişmiş imkanları ve personelleri var”

AFAD’a destekleri ve eğitimleri için teşekkür eden SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Üniversitemiz bünyesinde tamamen gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibinin olmasından ve afet durumunda doğrudan ilgili bölgelere intikal ederek fayda üretmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. AFAD’ın son derece gelişmiş imkanları ve personelleri var. Ancak afetlerin yeri ve büyüklüğünü takdir etmek bizlerin elinde değil. Bu sebeple gerekli arama kurtarma eğitimlerini almış gönüllüler de büyük öneme sahip. Her alanda fayda üretmeyi hedef edinmiş bir üniversite olarak bu gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de yer almayı önemsiyoruz. Her bir gönüllümüzü böylesi önemli bir işin içinde yer aldıkları için can-ı gönülden kutluyorum” diye konuştu.